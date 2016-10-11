Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 11 Ekim 2016 tarihinde 15.55 ile 15.59 saatleri arasında Bitlis Tatvan Anadere köyü yakınındaki Bal Dağı kırsalına alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 2 silah mevzii ve 1 dinamik hedef imha edilerek, 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Musa Erdoğan

