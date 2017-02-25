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Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çoğunluğu eski rütbeli askeri personel olan 11 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

25 Şubat 2017 13:36

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına yönelik 10 Şubat 2017 günü Bitlis merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Burdur, Kayseri, Mersin ve Osmaniye illerinde eş zamanlı 9 eski rütbeli askeri personele yönelik planlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 3 şahsın Bitlis'te, 6 şahıs ise diğer illerde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde, tarafımızca aranan ve örgütün mahrem yapısında görevli 2 sivil şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Adli makamlara sevk edilen eski rütbeli askeri personel olan U.K., İ.E., M.K. ve M.A.A. isimli 4 şahıs tutuklanmış; H.İ.T., Ö.A., A.A., Y.E. ve K.G. isimli 5 şahıs hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının ardından serbest kalmış. M.K. ve N.K. isimli 2 sivil şahısla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. 

Vahit Olcay
 

Etiketler: Bitlis, fetö operasyonu


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