Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 2 Ekim 2018 günü ilimiz merkezli, Ağrı, Antalya, Kilis ve Siirt illerinde eş zamanlı olarak toplam 7 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Planlı operasyon neticesinde çeşitli illerde kamu kurumlarında aktif görev yapan M.B., A.B., M.F., A.B., F.T., H.S. ve F.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmektedir” denildi.

Vahit Olcay

