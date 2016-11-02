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Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Bitlis merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

02 Kasım 2016 14:45

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Ekim 2016 günü eş zamanlı olarak Bitlis merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Konya ve Van illerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Gözaltına bulunan 8 şüphelinin işlemleri halen devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik olarak yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi. 

Vahit Olcay
BİTLİS 

Etiketler: Bitlis merkezli FETÖ operasyonu


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