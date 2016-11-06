Konuyla ilgili Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "10’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nca Bitlis ili Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü bölgesinde, Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman VURGUN-44 isimli operasyon icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde 5 Kasım 2016 tarihinde yapılan arazi aramasında, farklı noktalarda 3 adet sığınak ve sığınakta yaklaşık 30 kilo patlayıcı madde 'Amonyum Nitrat' bulunmuştur. Ayrıca operasyon unsurlarınca farklı noktalarda 2 adet basma düzenekli EYP tespit edilmiştir. Söz konusu patlayıcı madde amonyum nitrat ve EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 Kasım 2016 tarihinde imha edilmiştir. İmha neticesinde 2x2x1 m. ebatlarında patlama çukuru oluşmuştur. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.