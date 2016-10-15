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Bitlis Valiliğinden operasyon açıklaması

Bitlis Valiliği, Şehit Uzman Çavuş Osman Vurgun ve Şehit Uzman Çavuş Adem Özen Operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bitlis Valiliğinden operasyon açıklaması

15 Ekim 2016 23:44

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10’uncu Komando Tugay Komutanlığınca Bitlis’in Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Anadere köyü güneyinde bulunan ormanlık alanda, operasyonların yapıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 Ekim 2016-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Şehit P. Uzm. Çvş. Osman Vurgun ve Şehit J. Uzm. Çvş. Adem Özen adı verilen operasyonlar icra edilmiştir. Bitlis İli Tatvan İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Anadere Köyü bölgesinde ormanlık alanda, 11 Ekim 2016 günü saat 13.20 sıralarında bölgede uçan insansız hava aracının aktardığı görüntülerden 4 kişiye ait ısı kaynağı tespit edilmiştir. Üst Komutanlıklardan ’Ani Yakın Hava Desteği’ isteğinde bulunulmuş ve saat 16.00’ da Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hedef bölgesi vurulmuştur. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10’ucu Komd. Tug. K.lığınca planlanan ve hava destekli olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında, yeteri kadar kuvvet bölgeye sevk edilerek, bölgenin çepeçevre izolasyonu sağlanmıştır. Birlikler tarafından icra edilen T/A neticesinde, 14.08.2016 günü BTÖ mensupları tarafından Tatvan Köprücük köyü Sandıklı mezrası bölgesinde gasp edilen ve özel bir firmaya ait araç EYP düzeneği ile tuzaklı bir şekilde bulunmuş ve PAMİT tarafından EYP düzeneği etkisiz hale getirilmiştir. 2 adet sığınak ve 2 adet barınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda, barınaklarda ve çevrede yapılan arazi aramasında bölgede faaliyet gösteren BTÖ mensupları tarafından kullanılan silah, teçhizat, mühimmat ve EYP malzemeleri 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek 2 adet 9 mm.lik tabanca, 3 adet el bombası, 4 adet rpg-7 roket mühimmatı, 4 adet rpg-7 sevk fişeği, 75 adet 5,56 mm.lik m-16 mühimmatı, 422 adet 7,62 mm.lik ak-47 mühimmatı, 20 adet 9 mm.lik tabanca mühimmatı, 11 adet ak-47 şarjör, 2 adet tabanca şarjör, 1 adet hücum yeleği, 2 adet kütüklük, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet güneş paneli, 1 adet ampermetre, muhtelif yaşam malzemeleri, muhtelif örgütsel doküman ve EYP yapımında kullanılan malzemeler.] ele geçirilmiş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Operasyon bölgesinde 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi aramasında tespit edilen ve birbirinden bağımsız şekilde 10’ar metre aralıklarla solüsyon ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş şekilde 4 adet basma düzenekli ve farklı bir noktada 18 kg.lık tenekeye tuzaklanmış, plastik patlayıcıyla ile güçlendirilmiş 1 adet kablo komutalı EYP, Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 15 Ekim 2016 günü saat 10.00 sıralarında yerinde imha edilmiştir. 15.10.2016 günü saat 14.40 sıralarında 2 Kadın ve 2 Erkek BTÖ mensubu cesedi bulunmuş, aynı bölgede söz konusu teröristlere ait 1 adet M-1 P.Tf, 1 adet Dragunov-KNS P.Tf., 2 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. ve söz konusu silahlara ait mühimmat ve şarjörler ele geçirilmiştir. Anadere köyü bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 şüpheli erkek şahıs Tatvan C.Savcısının talimatı ile gözaltına alınmıştır.

Söz konusu malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Silah ve mühimmatlarla ilgili olarak balistik inceleme ve adli işlemler başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

Etiketler: Bitlis Valiliği


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