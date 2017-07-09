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Bitlis Valiliğinden şehit açıklaması

Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Bitlis Valiliği açıklama yaptı.

Bitlis Valiliğinden şehit açıklaması

09 Temmuz 2017 11:13

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hizan ilçemizde yola tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit düşmüştür. 08.07.2017 günü saat 23.20 sıralarında Bitlis il merkezinden Hizan ilçesine intikal faaliyeti esnasında asker konvoya Hazro deresi mevkiinde teröristler tarafından yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş şehit düşmüştür. Saldırıda askerlerimize malzeme taşıyan sivil araç şoförü de ağır yaralanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi. 

Etiketler: Bitlis Valiliği


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