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Bitlis ve Van'da okullar tatil edildi!

Bitlis'te ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Bitlis ve Vanda okullar tatil edildi!

26 Şubat 2018 00:37

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi. 

Bahçesaray'da eğitime kar tatili

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi. 

Etiketler: Bitlis, kar, kar tatili

 

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