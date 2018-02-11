Bitlis’in ilk hindi çiftliği kuruldu

Güroymak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne sunmuş olduğu projenin kabul edilmesinin ardından köyünde çiftlik kuran Erbay, hayvancılık anlamında daha da büyük çiftlikler kurmak istiyor. 40 taneye yakın mandasının olduğunu belirten çiftçi Erbay, ahır projesinin onaylanmasının ardından hayvan sayılarını arttıracağını ifade etti. Maşallah Erbay, devletin vermiş olduğu hibeler sayesinde Bitlis’in ilk hindi çiftliğini kurduğunu belirterek, “Bizim genç çiftçilikle ilgili bir projemiz olmuştu. Kanatlı hayvan olarak projemiz onaylandı. Biz zaten genel anlamda da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz hindi çiftliğimizi çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Benim 35-40 tane mandam var, bundan sonraki projem de bunların üzerine olacak. Bu işimi büyütmek amacıyla ahır projesinin onaylanmasını bekleyeceğim” diye konuştu.

Hindilerin periyodik bakımlarının aylık olarak hem kendilerinin hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veterinere hekimler tarafından yapıldığını sözlerine ekleyen Erbay, “Aylık olarak iğneleri ve ilaçları var bunları belli aralıklarla veriyoruz. Bazen çok nadirde olsa hasta oldukları zaman hemen müdahalede bulunuyoruz ki diğer hindilere bulaşmasın. İlk etapta biz hibe olarak 450 tane hindi aldık. Yılbaşı nedeniyle yaklaşık 300 tane sattık, şu anda elimizde 150 tane hindi kaldı. Yaz aylarında bu sayıyı daha da fazlalaştıracağız. Satışlarımız ise kilosu ve boyuna göre 80 ile 120 TL arasında oluyor. Hindi sayısını en az bine çıkartarak sadece Bitlis değil, bölge illerine de hitap etmeyi düşünüyorum” dedi.