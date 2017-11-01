Bitlisli çocukların Antalya rüyası gerçek oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 yaş altı maddi durumu yetersiz, daha önce il dışına çıkmamış, terör mağduru aile mensupları ile şehit, gazi ve korucu çocuklarına öncelik verilmek koşuluyla yürütülen 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Bitlis’ten Antalya’ya gelen ilk kafile Antalya’nın tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde gördü. 3 günlük programın ardından bugün memleketleri Bitlis’e uğurlandı.

İlkleri Antalya'da yaşadık

Çok heyecanlı keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler ilk defa uçağa bindiklerini, korktuklarını fakat çok keyif aldıklarını ifade ettiler. Antalya’ya gelirken çok heyecanlı olduklarını ilk defa şehir dışına çıkacakları için biraz endişelendiklerini dile getiren çocuklar “Antalya’ya gelince çok etkilendik. Çok güzel bir şehir” dediler.

Hayatlarında ilk defa otelde kaldıklarını da değinen çocuklar oteli çarşıya benzettiklerini her türlü aktivitenin, mağazanın ve yemeğin olduğunu söyleyerek çok memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Antalya’nın tarihi kültürü doğası ve iklimiyle çok güzel bir şehir olduğuna değinen öğrenciler Kaleiçi’ni, Konyaaltı sahilini, Hayvanat Bahçesini, Akvaryumu, Zıpzıp Park ve Düden Park’ı gezdiler. Geri dönmeyi hiç istemediklerini ifade eden çocuklar “İlk defa deniz gördük, turist gördük, aslan gördük, köpek balığı gördük her şey çok güzeldi hayatımızın en güzel günlerini Antalya’da geçirdik. Rüya gibi üç gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz bizi çok güzel misafir ettiler. Çok memnun kaldık inşallah yeniden Antalya’ya gelebiliriz” diye konuştular.

Bitlisli Öğrenciler il protokolü ile Düden Park’ta yedikleri öğle yemeğinin ardından uçakla Bitlis’e uğurlandılar. Şırnak’tan bin 250, Bitlis’ten bin 500 olmak üzere 2 bin 750 çocuğun Antalya’ya geleceği Proje kapsamında Şırnak;’tan gelecek ikinci kafile Antalya’ya merhaba diyecek.

