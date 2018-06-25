Bitlis’te 1 askerimiz şehit oldu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında açılan taciz ateşi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25.06.2018 günü saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."