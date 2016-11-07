Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca Hizan ilçesi Yolbilen köyü bölgesinde ‘Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin GÜL-5’ isimli operasyona devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde 6 Kasım 2016 tarihinde yapılan arazi taraması esnasında bir grup BTÖ mensubu ile karşılaşılmış, çıkan çatışma neticesinde 1 BTÖ mensubu 1 adet M-16 Piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesi kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.