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Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale getirildi !

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitliste 1 terörist etkisiz hale getirildi !

06 Kasım 2017 10:02

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Çetin Karabulut-57 Operasyonu’ kapsamında dün saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü mülki sınırları Marse Tepe kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde 1 adet M-16 dürbünlü piyade tüfeği, 110 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet şarjör, 1 adet kütüklük, 2 adet savunma tipi el bombası, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. 

Etiketler: Bitlis, terörist

 

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