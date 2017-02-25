Diğer
Kategoriler

Bitlis'te 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, teröristle mücadele harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi.

Bitliste 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi

25 Şubat 2017 20:03
Bitlis'te 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi - Tıkla İzle

Bİtlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığının sorumluluk bölgesinde kış operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Bitlis ili Merkez ilçesi Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan Şehit GK Nihat Çaprak-41 operasyonu esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda; güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak, (2) terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında (1) adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan; (8) adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, (1) adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, (1) adet Bixi makineli tüfek, (4) adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Bitliste 8 terörist ölü ele geçirildi 8 terörist ölü ele geçirildi

Licede iki terörist etkisiz hale getirildi Lice’de iki terörist etkisiz hale getirildi

Etiketler: Bitlis, ölü, pkk, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!