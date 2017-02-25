Bİtlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığının sorumluluk bölgesinde kış operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Bitlis ili Merkez ilçesi Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan Şehit GK Nihat Çaprak-41 operasyonu esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda; güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak, (2) terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında (1) adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan; (8) adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, (1) adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, (1) adet Bixi makineli tüfek, (4) adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.