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Bitlis’te 100 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te güvenlik güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ile 70 adet pil ele geçirildi.

Bitliste 100 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

15 Mart 2018 12:18

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Mutki’ye bağlı Kavakbaşı beldesi Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği bildirildi. Açıklamada, “Operasyon esnasında yapılan temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde EYP yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 70 adet pil ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

 

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