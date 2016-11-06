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Bitlis'te 15 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, okula gitmek üzere evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor.


06 Kasım 2016 14:06

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden ve Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi İsa Kabay (15), 3 Kasım Perşembe günü okula gitmek üzere sabah saat 07.00’da evden çıktı. Gün boyunca kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenmeye başlayan Kabay ailesi, kendi imkanlarıyla çocukları İsa Kabay’ı aramaya başladı. Arkadaşlarının ve akrabalarının evlerinde olabilme ihtimaline karşı adresleri tek tek dolaşan Kabay ailesi, çocuklarının izine ulaşamadı. Bunun üzerine Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden aile, kayıp başvurusunda bulundu. Fotoğrafları her yere dağıtılan İsa Kabay’ın bulunması için çalışma başlatılırken, geçen 4 günlük süre zarfında herhangi bir ize rastlanılamadı. Telefon ve kimliği evde olan ve dört gündür hiçbir şekilde çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, endişe ve tedirginlik içinde çocukların sağ salim şekilde bulunması için dua ediyor.

Gözü yaşlı anne, çocuğundan gelecek haberi bekliyor

Oğlunun dört gün önce okula gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını belirten anne Selma Kabay, endişe ve korku içinde çocuklarından gelecek haberi beklediklerini söyledi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Selma Kabay, "En son Perşembe günü sabah saat 7’de okul üniformasıyla evden çıktı. Bir daha da kendisini göremedik. 4 gündür haber alamıyorum oğlumdan. Oğlum 15 yaşında lise 2 öğrencisi. Bir gören, bilen varsa Allah rızası için bize haber versin. Sormadık, bakmadık yer bırakmadık ancak kimse nerede olduğunu bilmiyor. Oğlumun okulda fazla arkadaş ortamı da yoktu. Evden okula, okuldan eve gider gelirdi. Beş dakika geç kalacak olsa hemen bir şekilde bana ulaşır, haber verirdi. Dört gündür çok zor günler yaşıyoruz" dedi. 

Baba Cevdet Kabay ise, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptıklarını anlatarak, "Aramalardan şuana kadar herhangi bir netice alamadık. Umutla gelecek bir haber bekliyoruz. Tüm çevre ilçelere baktık, ama yok. Çaresiz durumdayız. Oğlumu çok seviyorum. Oğlumun yerini bilen ya da oğlumu bir şekilde gören olursa Allah rızası için bize ulaşsınlar" şeklinde konuştu. 

Hakan Okay
BİTLİS 


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