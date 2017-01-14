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Bitlis’te 2 terörist daha öldürüldü

Bitlis’te jandarma ekiplerinin icra ettiği çalışmalar sırasında 2 askerin şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bitliste 2 terörist daha öldürüldü

14 Ocak 2017 10:41

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Etiketler: öldürülme, terörist


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