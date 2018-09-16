Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan resmi açıklamada, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 16.09.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirilmiş olup, söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.