Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilirken, il genelinde ulaşıma kapalı köy sayısı ise 235’e çıktı. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yücel İlarslan, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 235 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar kalınlığının Bitlis merkezde 75-80 santimetreye ulaştığı, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu belirtildi. Kar yağışının yaklaşık bir hafta devam edeceği Bitlis’te sıcaklığın ise gece eksi 5, gündüz 1 derece olacağı kaydedildi.

Bitlis 118. Karayolları Şefliği yetkilileri de, karayollarında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdiler.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında ise trafik kontrollü sağlanıyor. Trafik polisleri, sürücüleri kar lastiği takmaları yönünde uyarıyor.

Belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılırken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karı küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Vahit Olcay

BİTLİS