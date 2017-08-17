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Bitlis’te 25 kiloluk EYP imha edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü olarak bulunan 25 kiloluk el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitliste 25 kiloluk EYP imha edildi

17 Ağustos 2017 17:13

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’a bağlı Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Tokaçlı Köyü Mirgataş Tepe mevkiinde toprağa gömülü vaziyette 2 kiloluk piknik tüpü ve 2,5 kilo zeytin tenekesi içerisine gizlenmiş amonyum nitrat karışımı ve inorganik madde olduğu değerlendirilen 8’li pil bloğuyla hazırlanmış birbirine bağlantılı basma düzenekli yaklaşık 25 kiloluk EYP bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “El yapımı patlayıcı madde, cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgemizde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Etiketler: Bitlis, eyp


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