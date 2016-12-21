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Bitlis’te 3 belediye başkanı tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 belediye başkanı tutuklandı.

Bitliste 3 belediye başkanı tutuklandı

21 Aralık 2016 14:12

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Aralık 2016 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlaması’ ile 3 şahsa yönelik olarak Mutki ve Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan beldesi ve Diyarbakır ilinde 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 20 Aralık 2016 tarihinde adli makamlara sevki sağlanan; Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) Mutki İlçesi Belediye Başkanı Ö.B., Hizan İlçesi Belediye Başkanı İ.U. ve Yolalan Belde Belediye Başkanı F.A. tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.


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