Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 17 Eylül 2016 tarihinde ilimiz Hizan ilçesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde araç içerisinde R.G. isimli 1 bayan PKK/KCK terör örgütü mensubu ve örgüte yardım ettiği tespit edilen Ü.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında Kanas keskin nişancı tüfeği, bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet arazi tipi sırt çantası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemlerine başlanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.