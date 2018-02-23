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Bitlis'te 300 kilo amonyum nitrat imha edildi

Bitlis'te güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri kapsamında, terör örgütüne ait 300 kilo amonyum nitrat ele geçirilerek, imha edildi.

Bitliste 300 kilo amonyum nitrat imha edildi

23 Şubat 2018 22:55

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalı, Kaşıklı Deresi kuzeyi mevkiinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak barınakları imha etmek maksadıyla, 23.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas arama faaliyetinde, 23.02.2018 günü 300 kilo amonyum nitrat, 3 adet mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş, yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. 

Etiketler: amonyum nitra, Bitlis

 

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