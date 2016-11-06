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Bitlis'te 31 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta 31 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.


06 Kasım 2016 14:23

İlçede kaçakçılığa geçit vermeyen Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Adilcevaz-Malazgirt yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında Ö.S. isimli şahsın kullandığı 13 KA 323 plakalı araca ‘dur’ ihtarı yaptı. Dur ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamanın ardından aracı durduran polis ekipleri yaptıkları incelemede, piyasa değeri 150 bin TL olan 31 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigara el konulurken, araç sürücüsü Ö.S. ise adli işlemlerinin yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 

Özcan Beşkardeş
BİTLİS 


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