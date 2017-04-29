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Bitlis'te 350 kilo EYP imha edildi

Bitlis merkez Tatvan ve Mutki'de 350 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitliste 350 kilo EYP imha edildi

29 Nisan 2017 12:26
Bitlis'te 350 kilo EYP imha edildi - Tıkla İzle

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca istihbari çalışmalar sonucuna Bitlis'te 20, Tatvan'da 300 ve Mutki'de 30 kilo olmak üzere toplamda 350 kilo EYP'nin imha edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tatvan ilçesi Köprücek köyü Emek mezrasında PKK bölücü terör örgütü tarafından 1 metrelik beton menfez içerisine yerleştirilen 7 adet 20 kiloluk yağ tenekesi içerisinde yaklaşık 300 kilo patlayıcı madde, merkez ilçesi Yukarı Ölek Köyü kırsalında toprağa gömülü plastik bidon içerisinde 20 kilo amonyum nitratla desteklenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde düzeneği, Mutki ilçesi Kavakbaşı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 30 kilo amonyum nitratla tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı maddeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
 


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