Bitlis’te 38 adet el bombası ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı güvenlik güçleri tarafından icra edilen çalışmalar sonucunda 38 adet el bombasının ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis ili Tatvan ilçesi Tokaçlı Köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde PKK terör örgütüne ait 38 adet el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el bombaları Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.