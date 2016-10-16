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Bitlis’te 4 teröristin cesedi bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 teröristin cesedi bulundu.

Bitliste 4 teröristin cesedi bulundu

16 Ekim 2016 12:00

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis’in Tatvan ilçesinde devam eden operasyonda; Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 11 Ekim 2016 tarihinde icra edilen hava harekatı ile imha edilen silah, mevzii ve barınaklarda bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin cesedi bulunmuş, beş adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş, bir adet M-1 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, iki adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, altı adet el bombası, 180 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 56 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, yedi adet M-1 piyade tüfeği mühimmatı, sekiz adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, beş adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ele geçirilmiş, iki adet barınak, iki adet akü, iki adet güneş paneli ve muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi. 

Etiketler: 4 terörist, Bitlis, ceset


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