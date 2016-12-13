Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; 30 Kasım 2016 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçlaması ile 7 şahsa yönelik Tatvan ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, “(Demokratik Bölgeler Partisi’nden Tatvan eski Belediye Başkanı A.O.’nun da aralarında bulunduğu L.B., H.Ç., E.A. ve R.Ç. isimli 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, F.T. ve K.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.