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Bitlis’te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis Sehi Ormanları kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında, 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bitliste 6 terörist etkisiz hale getirildi

14 Ocak 2017 20:02

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09 ile 09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 2 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Harekat neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.

Caner Ünver

Etiketler: 6 terörist, Bitlis, etkisiz hale getirildi


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