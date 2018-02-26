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Bitlis’te 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitliste 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi

26 Şubat 2018 13:57

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırı kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları barınakları imha etmek maksadıyla Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında icra edilen temas araması faaliyetlerinde 7 adet el yapımı patlayıcı, 760 kilo amonyum nitrat, 8 adet mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu, 7 adet sığınak ve çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, EYP’ler ve diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak içim ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

 

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