Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezinde bulunan bazı internet kafe ve dernek lokallerinde yasadışı bahis ve kumar oynatıldığına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Şarj cihazı görünümlü para makineleri kullanılarak okul çağındaki çocuklara kumar oynatıldığı ihbarlarının değerlendirilmesi sonucu Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama, el koyma ve inceleme kararına istinaden ilimiz Hersan ve Gazibey mahallelerinde bulunan 3 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 adet şarj cihazı görünümlü para makinesi, 1 adet para makinesi, 2 adet sigaramatik, para makinelerinin içerisinden çıkan bin 75 TL madeni para ve sigaramatiklerin içerisinden çıkan 15 paket sigara tespit edilerek el konulmuştur. Bahse konu yerlerin işletmecisi ve yöneticisi konumundaki F.Ö., C.S. ve D.S. isimli şahıslar yakalanarak, gerekli adli işlemler yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılmış olup, E.D. isimli şahıs ile sigaramatik ve para makinelerinin ilimizde dağıtıcılığını yaptığı tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.