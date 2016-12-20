Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık 2016 günü Yükseliş Mahallesi Kömüs Caddesi üzerinde S.Ü. isimli şahsın bıçakla yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Olayla ilgili ekiplerimizin yapmış olduğu titiz ve duyarlı çalışmalar neticesinde; şüpheli şahsın Y.İ. olduğu tespit edilmiş ve yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanmış. Aynı gün şüpheli şahıs bir iş yerinin deposunda yakalanmıştır. Şüpheli Y.İ. isimli şahsın, farklı iş yerlerinde gerçekleştirilen demir makas ve para hırsızlığı, gasp olayı, silah hırsızlığı suçlarının da faili olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli Y.İ. isimli şahıs, 18 Aralık 2016 günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.