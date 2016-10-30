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Bitlis'te bin 465 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te polis, bin 465 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve bin 465 adet cep telefonu bataryası ele geçirdi.

Bitliste bin 465 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

30 Ekim 2016 21:50

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince terör örgütlerinin finansmanında kullanılan her türlü kaçak eşyanın il merkezimize girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla 29.10.2016 tarihinde yapılan çalışmalar sonucu bin 465 adet kaçak cep telefonu ve bin 465 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçlarından yakalanan T.Ü. isimli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli mercilerce salıverilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. 

Etiketler: bin 465 adet kaçak cep telefonu, Bitlis, ele geçirildi


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