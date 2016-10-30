Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince terör örgütlerinin finansmanında kullanılan her türlü kaçak eşyanın il merkezimize girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla 29.10.2016 tarihinde yapılan çalışmalar sonucu bin 465 adet kaçak cep telefonu ve bin 465 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçlarından yakalanan T.Ü. isimli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli mercilerce salıverilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.