Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hizan ilçesine bağlı Yolbilen köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-5" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, arazi tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin bir grup bölücü terör örgütüyle karşılaştığı bildirilen açıklamada, çıkan çatışmada bir teröristin beraberindeki M-16 piyade tüfeğiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.