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Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitliste bir terörist etkisiz hale getirildi

07 Kasım 2016 00:28

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hizan ilçesine bağlı Yolbilen köyü bölgesinde, "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-5" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, arazi tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin bir grup bölücü terör örgütüyle karşılaştığı bildirilen açıklamada, çıkan çatışmada bir teröristin beraberindeki M-16 piyade tüfeğiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. 

Etiketler: bir terörist etkisiz hale getirildi, Bitlis


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