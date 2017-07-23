Bitlis'te bir terörist teslim oldu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Bitlis merkeze bağlı Narlıdere mevkiinde bir teröristin güvenlik korucularına teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 BTÖ mensubunun Bitlis İli Merkez ilçesi Narlıdere Köyü Kasrik mevkiine gelerek burada görevli güvenlik korucularına teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine söz konusu terörist, GK’lar tarafından Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına getirilerek teslim edilmiştir. BTÖ mensubunun yapılan kimlik tespitinde Arnos Mordem Rezan kod adlı E.K. olduğu tespit edilmiştir.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."

