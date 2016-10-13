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Bitlis’te bomba yüklü araç imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde icra edilen operasyonda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ve bomba yüklü olduğu tespit edilen aracın imha edildiğini açıkladı.


13 Ekim 2016 15:28

TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 11-12 Ekim tarihlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun-38 Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda farklı noktalarda 3 adet muhtelif tipte el bombası, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet AK-47 şarjörü ve 422 adet 7,62 mm'lik AK-47 mühimmatı, 2 adet 9 mm'lik tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 20 adet 9 mm'lik tabanca mühimmatı, 4 adet RPG-7 anti-tank roket mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 75 adet 5,56 mm'lik M-16 mühimmatı, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet güneş paneli ve 1 adet ampermetre, 1 adet hücum yeleği, 2 adet kütüklük, 4 adet sırt çanta ve 4 adet mat, EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil bloklarına bağlı 0,75 mm kalınlığında, 50 metre uzunluğunda kablo) ve çok miktarda yaşam malzemeleri ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonlarda 3 adet küçük bölme, 1 adet büyük bölme ve 1 adet koridordan oluşan sığınak ile 1 adet küçük bölme ve 1 adet heladan oluşan sığınak tespit edilirken, ele geçirilen ve çalıntı olup, bomba yüklü olduğu bilgisi bulunan araç ise imha edildi.
 

Abdullah Sarıca
 


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