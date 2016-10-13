TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 11-12 Ekim tarihlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun-38 Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda farklı noktalarda 3 adet muhtelif tipte el bombası, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet AK-47 şarjörü ve 422 adet 7,62 mm'lik AK-47 mühimmatı, 2 adet 9 mm'lik tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 20 adet 9 mm'lik tabanca mühimmatı, 4 adet RPG-7 anti-tank roket mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 75 adet 5,56 mm'lik M-16 mühimmatı, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet güneş paneli ve 1 adet ampermetre, 1 adet hücum yeleği, 2 adet kütüklük, 4 adet sırt çanta ve 4 adet mat, EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil bloklarına bağlı 0,75 mm kalınlığında, 50 metre uzunluğunda kablo) ve çok miktarda yaşam malzemeleri ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonlarda 3 adet küçük bölme, 1 adet büyük bölme ve 1 adet koridordan oluşan sığınak ile 1 adet küçük bölme ve 1 adet heladan oluşan sığınak tespit edilirken, ele geçirilen ve çalıntı olup, bomba yüklü olduğu bilgisi bulunan araç ise imha edildi.



Abdullah Sarıca

