Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince “Huzur 13/2” isimli genel asayiş uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan N.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında kasten adam öldürme suçundan dolayı arandığı anlaşılarak yakalanmıştır. N.A. isimli şahsın 10 Temmuz 2009 yılında ilimiz merkezinde yol verme kavgasından dolayı meydana gelen bıçaklı kavgada N.U. isimli şahsın öldürülmesi, H.U. ve C.U. isimli şahısların yaralanması olayına karıştığı, aynı gün yakalandığı, olaydan bir gün sonra da M.O. ve M.B.O isimli şahıslar ile birlikte tutuklanarak cezaevine girdiği ve 4 yıl tutuklu yargılandıktan sonra serbest kaldığı belirlenmiştir. Yargılama sonucunda hakkında 10 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından şahsın tekrar aranmasına başlanıldığı anlaşılmıştır. Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce 2 Kasım 2016 tarihinde yakalanan ve işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen N.A. isimli şahıs, aynı gün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.