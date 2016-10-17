Bitlis’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere kırsalında barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 13-15 Ekim tarihleri arasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun-39 Operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı, muhtelif çapta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Abdullah Sarıca