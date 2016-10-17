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Bitlis’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, el bombası ve el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Bitliste çok sayıda mühimmat ele geçirildi

17 Ekim 2016 17:55
Bitlis’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere kırsalında barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 13-15 Ekim tarihleri arasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun-39 Operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı, muhtelif çapta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Abdullah Sarıca

Etiketler: Bitlis, mühimmat, tsk


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