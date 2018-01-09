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Bitlis’te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitliste DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

09 Ocak 2018 13:20

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak’ suçlaması ile 3 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bugün il merkezi ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; F.Ç., N.A. ve S.K. isimli 3 şahıs yakalanıp, gözaltına alınmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi. 

Vahit Olcay
 

 

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