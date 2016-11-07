Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "DAEŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde 23/10/2016 tarihinde istihbarı çalışmalar sonucunda DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu şüphesiyle N.D., B.T., G.A. ve M.C.K. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatı ile ani operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. 03/11/2016 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece B.T. hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, N.D., G.A. ve M.C.K. isimli şahıslar ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.