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Bitlis'te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Bitlis'te eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Bitliste eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

22 Şubat 2018 20:17

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 22/02/2018 günü ilimiz merkezli, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak toplam 7 şahsa yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde Y.D., B.O., V.K., Ö.K., A.Ö., A.K ve M.A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmektedir" denildi.

 

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