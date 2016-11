Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, eylem ve etkinlikler 23-29 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, “Terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılarla kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu uyarınca ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiş, bu karar 21.07.2016 tarihli 29777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek onaylanmıştır. Ayrıca 19 Ekim 2016 günü Resmi Gazetede 11.10.2016 karar tarihli 1130 karar nolu Olağanüstü Halin uzatılmasına dair kararda Anayasanın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3. maddesi 1. fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan Olağanüstü Halin 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 05.10.2016 tarihinde alınan karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 11.10.2016 tarihli 5. birleşiminde onaylanmıştır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11’nci maddesi (m) bendi ‘kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak’ hükmü ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 14’üncü maddesi (c) bendi ‘Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki; birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.’ Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 11/c maddesi hükümleri gereğince; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun EK-1 maddesi kapsamında il genelinde yapılacak olan her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma gibi türdeki tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 Kasım 2016 tarihlerinde il genelinde valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi.