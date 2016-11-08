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Bitlis'te feci kaza!

Bitlis'in Mutki ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Bitliste feci kaza!

08 Kasım 2016 19:12

Alınan bilgiye göre, Kemal Bağdagül yönetimindeki 13 J 0077 plakalı minibüs, Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Gümüşkanat köyü yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Saddam Ocak (26) ve Bünyamin Aslanarğun'un (5) hayatını kaybettiği kazada, sürücü Bağdagül ve araçtaki yolculardan Sabri Beysüle, Nurullah Ocak, Abdulmecit Tekbaş, Mesut Yeşilırmak, Ecvet, Hasan ve Ercan Bağdagül, Hakan Başaran, Abdulmenaf Arslanarğun, Ecevit Kaymak ile kimliği belirlenemeyen iki kişi yaralandı.
Olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılar, Bitlis, Mutki ve Tatvan ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. 

Vahit Olcay
 

Etiketler: Bitlis, kaza


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