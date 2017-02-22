VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğünce kış aylarında olası çığ düşmelerine karşı personelin yapması gerekenlerle ilgili gerçekleştirilen tatbikata VEDAŞ, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) Bitlis İl Müdürlüğü ile 122 Acil Servis’ten 52 kişi katıldı. Senaryo gereği elektrik arızalarının giderilmesi için görev yapan VEDAŞ personelleri, çığ gelmesi sonucu karın altında kalıyor. Çığdan kurtulan bir personel ise durumu telefonla VEDAŞ Acil Durum Ekibine bildirerek, çığ altında kalan arkadaşlarının UMKE ve AFAD tarafından kurtarılmasını sağlıyor.

VEDAŞ İl Müdürlüğünün bulunduğu mevkinin dağlık alanında gerçekleştirilen tatbikatta, olay yerine gelen AFAD ekipleri, nefes kesen bir kurtarma operasyonu sahneledi. Çığ altında kalan iki VEDAŞ personelinden bir kişi kendi çalışma arkadaşları tarafından, diğeri ise AFAD'ın koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

UMKE ve paletli ambulansın olay yerine gelmesiyle çığ altından yaralı kurtulan iki VEDAŞ personeli, gerekli müdahalelerin ardından hastane kaldırıldı.

“Ekiplerimiz bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelmektedirler”

Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, teorikte gördükleri çığ ve donma tehlikesi sırasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bir tatbikat yaptıklarını söyledi. Uzunselvi, “Tabi bu ekibimize AFAD'tan, UMKE'den ve 112 Acil Servis’ten destek geldi ve birlikte bu tatbikatı gerçekleştirdik. Gerçekten de arkadaşlarımız gerçeği aratmayacak bir performans sergilediler. Bölgemizde biliyorsunuz kırsal alandan enerji nakil hatlarımız dağ bölgesinde geçtiği için çığ bölgelerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ekiplerimiz bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelmektedirler. Elektrik arıza faaliyetlerini yürütürken, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedirler. Böyle bir olaya maruz kaldığında ilk etapta kimlerle işbirliği halinde bu işi gerçekleştireceği, ne zaman kimlerin aranacağı ve yardım için nasıl bir işbirliği yapılacağı gibi konularda arkadaşlarla pratik yaptık. Yakın zamanda Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir kepçe operatörünün çığ altında kalması ve onun kurtarılması olayı vardı. Dolayısıyla bizim bu tatbikatın da tam da bu zamanda yapılması anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Halkımız bir afet zamanında canla başla yardım etmeyi istiyor. Ancak bazen ekipler bilinçli olmayınca, halkımızın bu desteği kendisini de yardım ettiği kişiyi de tehlikeye sokabilmektedir. Biz bunu profesyonel ekiplerle sağladık” dedi.

“Ekiplerimiz çığ gelmesi ve donmayla karşı karşıya kalabilirler”

Her hattın ve direğin dibine kadar araçla gidilemediğini ifade eden Uzunselvi, “Bazen de bu güzergahları yürüyerek kat etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ekiplerimiz çığ gelmesi ve donmayla karşı karşıya kalabilirler. İnsanlarımızdan da elektrik arızası meydana geldiğinde bu bilinçle ekiplerimize daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Gerçekten canla başla sırf elektrik hizmetini daha sağlıklı bir şekilde tüm köylerimize, kasabalarımıza, mezralarımıza ve en ücra noktaya ulaştırmak için arkadaşlarımızın fedakarca çalışmaları var" diye konuştu.

VEDAŞ İl Müdürü Uzunselvi, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür ederek, "Çok başarılı bir performans sergilediler. Tabi senaryo gereği Deliklitaş köyümüzde arıza ihbarı geliyor. Daha sonra ekiplerimiz buraya intikal ediyor. Arıza noktasına gidince çığ düşüyor ve elektrik arıza ekibindeki arkadaşlarımız çığın altında kalıyor. İlk etapta çığdan kurtulan bir arkadaşımız, acil durum koordinatörümüzü arayarak bilgi veriyor. Daha sonra acil durum koordinatörümüzde ulaştırma, haberleşme, teknik ve ilk yardım ekibine haber vererek şirket yöneticilerini bilgilendiriyor. Daha sonra ivedilikle UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilerek olay yerine intikal ediliyor. O sırada ise arama ve yerinde ilk yardım çalışmalarının nasıl olduğuyla ilgili hep birlikte izledik. İnşallah Allah'u Teala hiç kimseye ve hiçbir ekibe bu tür afetleri vermesin ve uzak tutsun" şeklinde konuştu.

Vahit Olcay