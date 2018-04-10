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Bitlis'te hain tuzak: 1 şehidimiz var

Bitlis'in kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Bitliste hain tuzak: 1 şehidimiz var

10 Nisan 2018 23:32

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İli Merkez ilçesi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde 10.04.2018 günü saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Etiketler: Bitlis, şehit

 

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