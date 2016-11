Bitlis’in 4 önemli noktasına 'Yüksek Güvenlikli İnsansız Kontrol Noktaları' kuruldu. Kenti hem teröristlere hem de kaçakçılara karşı koruyan sistemle ilgili bilgiler veren Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis'in Türkiye'nin en dağlık ve ormanlık bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Dolayısıyla kentin terör örgütü PKK'nın lojistik destek alması, geçişlerde durak ve dinlenme noktası olması bakımından elverişli coğrafi yapıya sahip olduğunu ifade eden Çınar, "İlimiz bir geçiş güzergahı konumunda. Asker, polis ve korucularımız, terör örgütü PKK ile yoğun bir mücadele içerisindedir. Aynı zamanda kaçakçılıkla da mücadele ediyorlar. Bu çerçevede il merkezi ve ilçelerin giriş ve çıkış bütün noktaları 24 saat esasına göre denetleniyor. Polislerimiz ve jandarmamız kendi görev bölgelerinde koruculardan da destek alarak bunu gerçekleştiriyor. Bazı noktalarda da polis ve jandarmamız bu görevi beraber ifa ediyor. Dolayısıyla çok güzel ve ciddi bir koordinasyon var. Bu noktalarda çok verimli ve etkili sonuçlar alıyoruz" dedi.

Kadın, çocuk, yaşlı, sivil ve masum diye hiçbir ayrım gözetmeden acımasızca lojmanlara roket atan ve lojmanların önünde bomba patlatan terör örgütünün bu eylemlerini şehir merkezlerinde de yapmaya başladığını kaydeden Vali Çınar, bu noktalarda teröristlerin ve bomba düzenek araçlarının geçişlerinin engellendiğini bildirdi. Türkiye'de terör sorunu yaşanan illerde bu çalışmaların yapıldığını dile getiren Çınar, "İlimizde bunu yaptık. Başka illerde var mı bilmiyorum. Emniyet müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Teknolojinin etkin kullanıldığı yüksek güvenlikli insansız kontrol noktaları diyebileceğimiz bir sistem geliştirdiler. Uygulamamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“Kamerada her şey görünüyor”

Bombalı araçlar, canlı bomba ve her türlü patlayıcıyla yapılan eylemlere karşı yüksek beton bariyerler arasında oluşturulan kanalda araçların arandığını bildiren Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir eylem yapılırsa, en az zarar ve zayiatla sonuç sağlamak için bu sistemi geliştirdik. Sistemimizde araçlar kanala gelmeden önce otomatik bariyerle durduruluyor. Burada hareketli kamerayla araçların içinde ne var ne yok görebiliyoruz. 50 metre uzaktaki zırhlı kulübede bulunan güvenlik görevlisi, sürücüyü ve yolcuları kameradan görerek sesli kumanda sistemiyle yönlendirebiliyor. Aracın içine bakabiliyor. Eğer bir şüpheli hal varsa bagajı, camı ve kapılarını açmalarını söylüyor. Kamerada her şeyi görünüyor. Eğer olağanüstü bir durum ve silahlı kişiler varsa ve bir düzenek tespit edilirse, bu sistem araç daha kontrol noktasına yaklaşmadan müdahale imkanı sağlıyor. Şüpheli bir durum görülmüyorsa, o zaman bariyer açılarak araç kanala alınıp detaylı arama yapılıyor. Noktada teknolojinin bütün imkanları kullanılmış. Herhangi bir olayda hiçbir polis, korucu ve askerimiz zarar görmeyecek. Arama noktalarını başka araçlar da bulunacağı için sivillerde zarar görmeyecek. Bu bir model oldu. Bakanlığımızın müfettişleri de araştırıp ve sistemi incelediler. Bu modeli Türkiye'ye Bakanlık kanalıyla önereceklerini ifade ettiler."

“Artık terörist gelip geçemiyor”

Kontrol noktalarının terörle mücadelede büyük avantaj sağladığını vurgulayan Vali Çınar, "Artık terörist gelip geçemiyor. Terörist aracı yükleyip, geçmişte olduğu gibi gönlünce şehirlere, karayollarına giremiyor ve çıkamıyor. Tamamen hareket alanları kısıtlandı, eylemleri sınırlandırıldı. Devletimizin kararlıkla terör örgütünün üzerine etkin bir şekilde gitmesinin yanında şehirlerde yapılan eylemlerde bu şekilde engellenince, artık terör bitme noktasına doğru hızla gitmektedir" diye konuştu.