Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, sürücüleri ise hazırlıksız yakaladı. Yağışlara bağlı olarak havalarında soğumaya başladığı Bitlis’te; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede bir düşüş yaşandı.

Sürücüler, araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışırken, kar yağışına hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadılar.

Karayolları ve emniyet yetkilileri ise, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları hususunda uyardı.

Vahit Olcay

BİTLİS