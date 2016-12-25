Bir süredir devam eden soğuk havanın ardından yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Meteoroloji yetkilileri ise, kar yağışının zaman zaman sağanakla birlikte salı gününe kadar devam edeceğini bildirdiler.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, özellikle Bitlis-Tatvan karayolunda sis dolayısıyla sürücülerin dikkatli ve zincirsiz yol çıkmamaları hususunda uyarılarda bulundular.

Vahit Olcay

BİTLİS