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Bitlis'te kaybolan 3 öğrenci Batman'da bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir öğrenci yurdundan hastaneye gitme bahanesiyle çıkan ve dünden bu yana haber alınamayan 3 öğrenci, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu Batman'da bulundu.

Bitliste kaybolan 3 öğrenci Batmanda bulundu

05 Ekim 2016 23:19

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Tatvan'da bulunan özel bir öğrenci yurdundan hastaneye gitmek üzere izin alarak ayrılan Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Behçet Nacar, Mutki nüfusuna kayıtlı Ömer Çelik ve Güroymak nüfusuna kayıtlı Muzaffer Akık adlı öğrencilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki emniyet müdürlükleri ile koordineli çalışması sonucunda iki gündür kayıp olan 3 öğrenci Batman'da bulundu. Emniyet güçleri tarafından Batman'da bulunan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin ailelerine teslim edileceği belirtildi. 

Etiketler: Bitlis


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