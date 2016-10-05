Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Tatvan'da bulunan özel bir öğrenci yurdundan hastaneye gitmek üzere izin alarak ayrılan Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Behçet Nacar, Mutki nüfusuna kayıtlı Ömer Çelik ve Güroymak nüfusuna kayıtlı Muzaffer Akık adlı öğrencilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki emniyet müdürlükleri ile koordineli çalışması sonucunda iki gündür kayıp olan 3 öğrenci Batman'da bulundu. Emniyet güçleri tarafından Batman'da bulunan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.