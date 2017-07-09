Diğer
Kategoriler

Bitlis’te mayın patladı: 2 şehit,1 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu 1 sivil vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.

Bitliste mayın patladı: 2 şehit,1 yaralı

09 Temmuz 2017 02:11

Alınan ilk bilgilere göre; olay bu gün gece saatlerine doğru Tatvan - Hizan Karayolunun Hazro Deresi Mevkiinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç Hazro Deresi Mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından ise PKK’lı teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Bölgedeki çatışma devam ederken yaşanan acı olayda 2 asker şehit oldu, aynı araçta bulunan sivil bir vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!